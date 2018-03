Parrano, il Comune riscopre la propria storia

Al via un ciclo di studi e conferenze sull’ antico feudo

Comincia domenica 18 marzo un ciclo di studi sulla storia di Parrano. Ne dà l’annuncio il sindaco, Valentino Filippetti, il quale informa che alle 17 in sala del Consiglio si svolgerà il primo incontro.

Relatore della conferenza “Viaggio storico e geografico attraverso un feudo medievale, Parrano” sarà Silvio Manglavita, geografo e appassionato cultore della storia dell’orvietano.

“Con questa conferenza – spiega Filippetti – si cercherà di delineare lo scenario che avevano davanti i cittadini del Medioevo dal 1100 al 1350. Verranno approfonditi temi come il ruolo del fiume Chiani che attraversa la valle a sud di Parrano, la ripresa della viabilità con la Strada dei Castelli e dei conventi dopo la frattura determinata dall’interruzione e dallo spostamento della via Cassia, cercando di riscoprire la storia anche attraverso la geografia.

Nel 1118 il capostipite dei Bulgarelli giurava fedeltà al vescovo di Orvieto presso l’abbazia della Badia di Ficulle. Iniziava cosi la storia di un feudo che avrebbe segnato la storia del territorio. Infatti con la nascita del Comune ad Orvieto il feudatario di Parrano fu costretto, come tutti gli altri, a costruire un palazzo in città e i Bulgarelli si stanziarono a San Giovenale. Cosi insieme a Parrano, Montegiove e Migliano (oggi Marsciano) costruirono una presenza significativa contribuendo a quello sviluppo che avrebbe fatto di Orvieto una città importante per l’epoca.

Manglaviti, laureato in studi Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma, è ufficiale Geografo e ha frequentato corsi regolari presso la Scuola Superiore di Scienze Geografiche IGM di Firenze. E’ inoltre vice presidente dell’associazione Italia Nostra di Orvieto e dell’associazione Orvieto Città del Corpus Domini, socio della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, della Società Geografica Italiana e dell’Istituto Storico artistico di Orvieto.

Stampa