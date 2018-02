L’Avis di Foligno illuminerà la Croce di Pale

L’Avis comunale di Foligno illuminerà la croce di Pale: è questo l’asso nella manica del nuovo direttivo per celebrare al meglio il 65° anniversario dell’associazione volontari del sangue. L’annuncio è stato dato pubblicamente sabato pomeriggio dallo stesso presidente Emanuele Frasconi nel corso dell’assemblea annuale, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Maura Franquillo.

Nell’ambizioso programma delle celebrazioni avisine, anche un grande concerto della Banda Musicale dell’Esercito ed un finanziamento alla Biblioteca Jacobilli per consentire la pubblicazione di un’opera sulla storia della stessa biblioteca. Ciliegina sulla torta, uno speciale annullo filatelico dedicato proprio al 65° anniversario dell’associazione.

Il 7 ottobre 2018 l’Avis di Foligno organizzerà una premiazione all’Auditorium San Domenico per tutti i donatori più assidui ed un maxi pranzo presso il Delifna Palace Hotel. Le novità non finiscono qui, infatti anche l’assemblea regionale dell’Avis 2018 avrà come sede Foligno.

Nel corso di questo primo anno di attività, il direttivo dell’Avis Foligno ha collaborato con le associazioni di categoria, con l’Afam, l’Aido, la Curia Vescovile, i Primi d’Italia, e l’Ente Giostra della Quintana, da sottolineare l’iniziativa che ha visto protagonisti il presidente Domenico Metelli ed alcuni magistrati che hanno donato tutti insieme lo scorso 9 febbraio.

Altra ‘storica’ novità annunciata nell’assemblea pubblica, riguarda l’apertura straordinaria del Servizio Immuno Trasfusionale del San Giovanni Battista anche nella giornata di domenica, per l’esattezza la terza domenica del mese, a partire già dal prossimo 18 marzo.

