“Italia. Viaggio nella bellezza”, Rai storia a Vallo di Nera | Omaggio a Carver

Norman Carver, un architetto americano appassionato di fotografia, girò per l’Italia fra il 1967 e il 1975

Andrà in onda lunedì 22 gennaio alle ore 21,10 su Rai storia, canale 54, la puntata di “Italia.Viaggio nella bellezza” dedicata ai borghi italiani. Tra questi la regista Marzia Marzolla ha scelto di raccontare anche Vallo di Nera.

Il programma, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, è un percorso nell’incomparabile ricchezza del nostro Paese, tra storia, arte e cultura e si avvale del coinvolgimento di grandi esperti e consulenti scientifici.

Il documentario di Rai Cultura prende spunto da Norman Carver, un architetto americano appassionato di fotografia, che arrivò in Italia fra il 1967 e il 1975, percorrendo la penisola da nord a sud accompagnato dalla sua macchina fotografica. Lo attrassero i piccoli paesi, i borghi della collina e le persone che li abitavano. E lo attrasse la loro combinazione, l’architettura popolare caratteristica di questi luoghi. Dal viaggio nacque un volume, annoverato tra i classici dell’architettura e del paesaggio, “Borghi collinari italiani”.

Tra questi visitò Vallo di Nera, Pitigliano, Apricale, Postignano e Pisticci. Luoghi in cui, “Italia. Viaggio nella bellezza” è tornata per vedere come e se siano cambiati, se la morfologia dei luoghi abbia aiutato il mantenimento di questa architettura così particolare, come e se si stia lavorando per il loro mantenimento e la loro rivitalizzazione. Quelle di Carver sono foto in bianco e nero che ritraggono frammenti di un’Italia rurale che oggi, a distanza di 50 anni, è in parte cambiata.

La puntata di “Italia dei borghi”, dopo la messa in onda del 22 gennaio, verrà replicata sempre su Rai Storia martedì 23 gennaio alle 9,30, mercoledì 24 alle 6,30, giovedì 25 alle ore 17,00 e sarà disponibile in streaming sul sito di Rai Storia www.raistoria.rai.it

