“Italia…In Canto”, l’eugubino Giorgio Acciari tra i 24 finalisti del talent canoro over 50

L’umbro si esibirà il 25 febbraio al Teatro Mediterraneo di Napoli

Saranno in 24 a contendersi la finale di “Italia…In canto”, l’unico talent canoro dedicato agli over 50 che valorizza la grande tradizione musicale dello Stivale, attraverso l’interpretazione dei grandi successi della canzone italiana e partenopea.

Tra i finalisti che si esibiranno sul palco del prestigioso Teatro Mediterraneo di Napoli ci sarà anche Giorgio Acciari di Gubbio, che canterà il brano “La voce del Silenzio”.

“Siamo felici di avere tra i nostri soci un vero talento. Da parte nostra tutto il nostro sostegno e ammirazione per essere in finale. A questo punto, accada quel che accada”, dichiara il presidente della 50&Più di Perugia (ideatrice del concorso) Giancarlo Acciaio.

L’eugubino è entrato nella rosa dei finalisti dopo aver superato prima le audizioni, alle quali hanno partecipato 180 candidati, e poi le semifinali con 50 cantanti dilettanti in gara. “Anche in questa edizione – prosegue Acciaio – 50&Più ha scelto la formula delle audizioni itineranti: tante città per andare incontro ai cantanti, agevolarli il più possibile nel desiderio di partecipare a un concorso canoro, esibirsi dal vivo e realizzare il sogno di una vita”. Le tappe delle audizioni, infatti, hanno attraversato la Penisola con Firenze, Milano, Bologna, Napoli, Pescara, Bari, Catania, Palermo, Marina di Ginosa (Ta) e Cagliari.

A giudicare i candidati una commissione musicale composta dal compositore Andrea Lo Vecchio, dal direttore d’orchestra Gaetano Raiola, e Maurizio Merolla, direttore artistico del Concorso.

