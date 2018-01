Grandi festeggiamenti a Ferentillo per San Sebastiano e Sant’Antonio

Fiere, concerti e cori in Gregoriano in onore dei due santi

Sarà un fine settimana pieno di eventi a Ferentillo per i festeggiamenti di San Sebastiano, Patrono del paese e Sant’Antonio, protettore degli animali.

San Sebastiano, divenuto Patrono per il famoso miracolo della peste avvenuto nel XVII sec., viene festeggiato due volte l’anno a Ferentillo, una il 20 gennaio per le celebrazioni a livello nazionale e l’altra il 20 agosto nell’anniversario del miracolo che salvò dalla pestilenza tutta la popolazione ferentillese.

Il programma religioso dei festeggiamenti inizierà Sabato 20 gennaio con il suono delle campane a festa a cura del Gruppo Campanari di Ferentillo per proseguire poi con la Santa Messa alle 11:00, presso la Chiesa “Madre” di Santa Maria, concelebrata per l’occasione dai Parroci della “V Vicaria del Ternano dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia” presieduta dal Parroco di Ferentillo Don Rinaldo Cesarini. Alle 12:00, subito dopo la Santa Messa ci sarà la Processione Solenne con la Reliquia del Patrono per le vie del paese, per portare così la benedizione e la protezione di San Sebastiano su tutto Ferentillo. Domenica 21 gennaio invece si svolgerà alle 17:30, sempre presso la Chiesa di Santa Maria, una Elevazione Spirituale con musica e canti in onore del Santo Patrono Sebastiano a cura della Banda Musicale “Furio Miselli” diretta dal Maestro Luca Panico e accompagnata dalle corali: Coro di S. Maria di Ferentillo della Direttirce M° Emily Riccardi, Coro Parrocchiale S. Martino in Trignano, Coro di Santa Rita di Spoleto del Direttore M° Mauro Presazzi, Coro “I Cantori di Cannaiola” di Trevi del Direttore M° Mauro Presazzi e Coro “La Stella” del Santuario Madonna della Stella della Direttrice M° Alessandra Natalini.

Sempre Domenica 21 gennaio verrà celebrata la Santa Messa in onore di Sant’Antonio presso il paese di Monterivoso dove, per l’occasione, la funzione religiosa delle 12:30 verrà accompagnata dai Canti in Gregoriano del Coro “Cantori in Gregoriano di Spoleto e Valnerina” diretto dal Maestro Angelo Silvio Rosati. La benedizione rituale degli animali ci sarà invece domenica 28 gennaio alle 12:00 nel piazzale (Largo Furio Miselli) antistante la Chiesa di Santa Maria di Ferentillo dove chiunque potrà portare i propri animali a benedire.

