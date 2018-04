Giro d’Italia a Gualdo, al via pedalata Biciscuola | Rocca Flea “rosa” sull’album Panini

Sabato 21 aprile iniziativa rivolta ai più giovani in sella alle loro bici, ecco il percorso per le vie cittadine

Proseguono a ritmo serrato le iniziative collaterali che alimentano l’attesa per l’arrivo del 101° Giro d’Italia a Gualdo Tadino (15 maggio tappa Penne-Gualdo Tadino, km 239).

La prossima, in ordine temporale, si svolgerà sabato 21 aprile e sarà rivolta ai più giovani: la pedalata di Biciscuola. Si tratta di un’iniziativa (consigliato l’uso del casco) rivolta a tutti i bambini e ragazzi delle scuole ma aperta a tutti (i genitori possono accompagnare i bambini). Ai ragazzi che, alle ore 14.30, si ritroveranno in Piazza Martiri con la propria bici, dopo aver sottoscritto un modulo firmato dai propri genitori, verrà donata una maglia rosa con il logo del Comitato di Tappa.

Dopo un breve giro per le vie cittadine ci si dirigerà verso il Ciclodromo “Adolfo Leoni” dove si terrà una vera e propria festa con giochi in bici per bambini, musica, stand. Nel corso della manifestazione, alle ore 18.30, ci sarà poi la cerimonia di intitolazione del circolo annesso al Ciclodromo a Serafino Cecconi, compianto concittadino pioniere del ciclismo gualdese.

Programma

Ore 14.30: Iscrizione gratuita partecipanti presso Piazza Martiri con consegna Maglia Rosa ai primi 500 iscritti che consegneranno il modulo sottoscritto da entrambi i genitori.

Ore 15: Partenza della Pedalata con staffetta dei Vigili Urbani lungo il seguente percorso : Piazza Martiri, Via Calai, Via della Resistenza, Via Bersaglieri, Corso Piave, Corso Italia, Via Franco Storelli, Viale Giorgio Mancini, Via Roma, Via Nino Bixio, Via Gabriele D'Annunzio, Via Mameli, Via Saffi, Via Versi. Arrivo al Ciclodromo "Adolfo Leoni" (Lunghezza 3 km circa, prevalentemente in discesa)

Dalle ore 16: Merenda offerta dall'organizzazione, Giochi per Bambini e Gara Regionale di Ciclismo su strada Cat. Giovanissimi.

N.B. La pedalata sarà consentita solo a coloro che avranno riconsegnato il modulo sottoscritto da entrambi i genitori. E’ consigliato l’uso del casco.

La Rocca Flea illuminata di rosa, intanto, finisce sull’album di figurine Panini dedicato al 101° Giro d’Italia. Tra le città di arrivo di tappa, Gualdo Tadino ha il piacere di essere stata scelta (solo due città tra tutte quelle di arrivo avranno la figurina) con il suo monumento simbolo, nella figurina numero 394 (vedi foto a fianco) del nuovo album Panini (presente in tutte le edicole d’Italia).

In attesa dell’arrivo del 15 maggio clicca qui per tutte le iniziative collaterali legate alla tappa Penne-Gualdo Tadino. Con l’hashtag #unatappadaleoni è possibile postare le proprie foto su Instagram per partecipare al contest fotografico sulla tappa di Gualdo Tadino.

