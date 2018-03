Giochi Matematici, per le semifinali oggi alla Media Dante Alighieri sono arrivati 387 studenti

Grande affluenza oggi 17 marzo 2018 alla Scuola Media Dante Alighieri per sostenere la semifinale dei Giochi Matematici organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi.

Sono 387 i giovani provenienti da vari comuni umbri, nonostante il maltempo in corso nella nostra zona: Campello, Cascia, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Tadino, Foligno, Norcia, Todi, Sigillo, Spello e Spoleto.

Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per partecipare ai Campionati di Giochi Matematici, giunti alla trentaduesima edizione nel mondo e per la venticinquesima volta organizzati in Italia.

Si gioca con la matematica, con l’intento di sdrammatizzare, di offrire la materia al di fuori del contesto scolastico, in una cornice diversa e divertente, studiata per risultare attraente anche a tanti che rifiutano la disciplina nella sua forma tradizionale.

Ringraziamenti alla docente referente organizzatrice dell’evento, e a tutti i docenti che si sono resi disponibili per l’assistenza alla gara nelle aule e il personale scolastico per l’apertura straordinaria della scuola di sabato pomeriggio.

In bocca al lupo a tutti i ragazzi e anche agli adulti che hanno partecipato, con l’augurio di arrivare alla finale di Milano a maggio, come è già successo nel nostro Istituto lo scorso anno e gli anni precedenti, e magari alla finalissima prevista a Parigi a fine agosto 2018.

