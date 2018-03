Foligno, un cinquantenne dell’Emilia Romagna in pole per fare il comandante dei Vigili Urbani

Dovrebbe essere Massimiliano Galloni il nuovo comandante della Polizia Comunale di Foligno – in questa fase il condizionale è ancora d’obbligo – è stato infatti lui a risultare vincitore del concorso a tempo indeterminato indetto dall’amministrazione comunale per andare a coprire il posto lasciato libero dall’ex comandante Piera Ottaviani ormai in pensione dallo scorso primo gennaio.

Gli orali del concorso si sono svolti questa mattina e proprio a seguito della fase dei colloqui è stata stilata la graduatoria definitiva finale.

Massimiliano Galloni – a quanto si apprende – aveva già ben figurato nella precedente fase delle prove scritte. Galloni, cinquantenne, con una laurea in Scienze Politiche è originario di Castel San Pietro Terme, e risulta al momento quale comandante in servizio dei Vigili Urbani presso l’Unione Reno – Galliera, già comandante nei comuni di Castel Maggiore e di Medicina. Ora potrebbe occupare la guida dei vigili urbani della terza città dell’Umbria.

Al secondo posto della graduatoria finale si è piazzato Marco Baffa, al terzo Alessandra Pirro e poi ancora: Lucilla Landolfi, Angela Catapano, Joselito Orlando ed Ivano Berti.

La nuova nomina dovrebbe arrivare entro ilo mese di marzo.

