Esce per cercare i funghi ma cade in un dirupo, anziano di Palazzo di Assisi salvato dai carabinieri

A dare l’allarme la moglie dell’uomo, allarmata dopo un’assenza durata un pomeriggio

Finisce in un fosso mentre cerca asparagi, ma viene salvato dai carabinieri e torna a casa sano e salvo. È successo nel pomeriggio di martedì a un uomo di Palazzo di Assisi, caduto mentre si trovava tra Palazzo e Santa Tecla.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata la moglie dell’uomo, che non avendolo visto rientrare dopo qualche ora, ha prima chiamato amici e parenti e poi le forze dell’ordine.

I carabinieri hanno cominciato una battuta di ricerca e hanno trovato l’uomo che era scivolato in un fosso (uno degli argini era stato ‘allentato’ dalla pioggia): a salvare l’uomo i militari e i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. Scosso per la disavventura, dolorante ma incolume, l’uomo è stato prima portato in ospedale per gli accertamenti del caso e poi a casa.

Stampa