La Disney approda a Bevagna, l’Umbria ancora in tv

Non sarà né “Violetta” né “Soy Luna” o “Alex & co.”, le telenovelas – sitcom che spopolano tra bambini ed adolescenti, ma “Sara e Marti #lanostrastoria”, il nuovo serial targato Disney, ha tutte le caratteristiche per fare breccia sui giovanissimi. In primis perché più vicino alla loro quotidianità, ambientato in un piccolo borgo come tanti altri.

Sì perché “Sara e Marti”, in onda dal 5 febbraio su Disney Channel (dal lunedì al venerdì alle 20,10), è ambientato e girato a Bevagna. Una bella promozione per il comune del Folignate, che – se la serie tv avrà successo – potrebbe beneficiare del turismo da fiction che in Umbria ha già caratterizzato borghi come Città della Pieve (per “Carabinieri”), Gubbio e Spoleto (per Don Matteo).

La storia è quelle di due sorelle adolescenti, Sara (Aurora Moroni) e Marti (Chiara del Francia), che con il loro padre Valerio (Mirko Petrini) si trasferiscono da Londra a Bevagna, dove non tornano da alcuni anni. Sara è entusiasta, mentre Marti non accetta la decisione del genitore, ritenuto un egoista. La loro presenza nel piccolo borgo della valle umbra cambierà anche gli equilibri dei ragazzi locali. Tra loro c’è Serena, entusiasta per il ritorno delle amiche. E poi ci sarà spazio per nuove amicizie ed anche per l’amore.

Prodotta da Stand By Me e The Walt Disney Company Italia, #LaNostraStoria ha come grande punto di forza l’uso di un linguaggio innovativo, pensato per essere davvero vicino al mondo dei protagonisti e del pubblico più giovane: la maggior parte delle scene dei 20 episodi previsti sono lasciate all’improvvisazione dei protagonisti.

