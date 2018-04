Citerna, aree verdi a misura di bambini e famiglie | Riqualificati i parchi delle frazioni

L’Amministrazione comunale di Citerna ha inaugurato, alla presenza del sindaco Giuliana Falaschi, dell’assessore allo sport e alle aree verdi Paolo Bragotti e di una rappresentanza di bambini della scuola primaria di Fighille, la riqualificazione del Parco del Riolo intitolato a Rosado Catacchini.

I lavori hanno riguardato l’acquisto e la posa in opera di vari giochi nel parco, oltre all’area verde adiacente Piazza degli Artisti della frazione di Fighille ed il Parco “Il Mulino” nella frazione di Pistrino. A seguito di gara pubblica i lavori sono stati affidati alla ditta Macagi srl di Cingoli (MC) per un ammontare complessivo di 14.432 euro comprensivi di 3 bacheche.

“L’attività – dichiara l’assessore Bragotti – intrapresa ormai da alcuni anni ha l’obiettivo di riqualificare gli spazi verdi e i parchi dedicati ai bambini e alle loro famiglie, consentendone loro la piena fruizione. In questo caso il parco Catacchini, che si trova in prossimità della scuola primaria di Fighille, offre la possibilità, anche agli allievi della stessa, di fruirne durante la bella stagione. L’intervento si inserisce inoltre in un progetto più ampio dell’Amministrazione che provvede alla cura dei luoghi che hanno l’obiettivo di favorire l’integrazione e la coesione sociale”.

