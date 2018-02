Capodanno Cinese, domani gli eventi a palazzo Gallenga

Tutto pronto all’Università per Stranieri di Perugia per festeggiare il capodanno cinese 2018 e l’inizio dell’anno del cane insieme agli studenti cinesi dei progetti Marco Polo e Turandot che, presso la Stranieri, frequenteranno un corso propedeutico di lingua e cultura italiana della durata di almeno dieci mesi. Il corso, finalizzato ad acquisire le competenze linguistiche necessarie per frequentare corsi di laurea o Laurea magistrale presso le università italiane e le Istituzioni accademiche di alta formazione artistica e musicale.

I festeggiamenti prenderanno il via martedì 20 febbraio nell’aula magna di palazzo Gallenga, a partire dalle ore 10.00 con l’apertura della cerimonia di benvenuto degli studenti cinesi. Ad aprire la cerimonia di benvenuto degli studenti cinesi sarà il rettore, prof. Giovanni Paciullo alla presenza di alte cariche istituzionali, militari e culturali. Dopo la cerimonia sono in programma una serie di esibizioni artistiche e teatrali a cura degli studenti del programma “Marco Polo” e “Turandot”.

Interverranno alla cerimonia Wang Fuguo, Console generale del Consolato della Repubblica Popolare Cinese di Firenze, il col. Giovanni Fabi, comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, Giuseppe Bisogno, questore di Perugia; Antonio Bartolini, assessore della Regione Umbria; Maria Teresa Severini, assessore alla cultura e all’Università del Comune di Perugia; Zhuang Yaoyao, docente per la promozione della lingua e cultura cinese all’Istituto Confucio” dell’Università di Milano.

Il programma

Ore 10:00 – Aula Magna

Cerimonia di benvenuto degli studenti cinesi dei Programmi Marco Polo e Turandot

Ore 11:30 – Aula Magna

Performance artistiche a cura degli studenti del Programma Marco Polo e Turandot: canto e danza

Ore 12:30 – Sala Goldoni

Degustazione di specialità della cucina cinese

Dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 15:00 – Secondo piano

Viaggio nelle tradizioni cinesi: calligrafia, pittura, ritaglio carta, musica tradizionale

A cura del Centro per la promozione della lingua e della cultura cinese, in collaborazione con l’Istituto Confucio Università degli studi di Milano.

