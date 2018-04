Bando Gal per servizi turistici, Comune Foligno partecipa con privati

Scade il prossimo 16 aprile (alle 12,30) il termine per partecipare al bando pubblicato dal Gal (Gruppo azione locale) che riguarda “Servizi turistici e socio-assistenziali e di cura” per il progetto che interessa la valorizzazione dell’edificio di proprietà comunale “Luciano Fancelli”, a Capodacqua.”

Palazzo storico del 1600 e per moltissimi anni sede della scuola elementare e materne. L’edificio è stato completamente ristrutturato dopo il sisma del 1997, inaugurato e dedicato all’artista Luciano Fancelli il 1° ottobre 2017. L’idea progettuale del Comune prevede l’utilizzo dell’edificio (di circa 700 metri quadrati) che dispone di un ampio spazio verde esterno. per attività e servizi turistici per la valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e storico-culturale della Valle del Roveggiano e della area montanacollinare circostante, alla promozione dei prodotti e attività rurali, alla fruibilità ed accesso agli itinerari e rete sentieristica.

Con l’obiettivo di assicurare un utilizzo ottimale degli spazi e continuo durante l’arco dell’anno, di attività, l’immobile potrà accogliere anche servizi legati alla formazione professionale, con preferenza per i settori legati al mondo rurale ed agro-alimentare oppure alla assistenza socio-sanitaria e cura delle fasce di popolazione più anziane e all’accrescimento socio-culturale della popolazione.

Il Comune ritiene che la frazione di Capodacqua presenti requisiti e potenzialità per il successo dell’azione progettuale. Il Comune di Foligno intende individuare un soggetto privato (Fondazioni, Cooperative sociali, Associazioni o Società di servizi) per la costituzione di un partenariato pubblico/privato, interessato a partecipare alla progettazione ed all’attuazione dell’intervento sopra descritto.

I dettagli dell’avviso pubblico sono presenti nel sito web del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it)

