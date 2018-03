Assisi attende il ritorno di Papa Francesco: il Pontefice in città a settembre 2018?

Bergoglio potrebbe battere il record di San Giovanni Paolo II, che è stato in città 6 volte

Papa Francesco potrebbe tornare ad Assisi per la quarta volta in cinque anni. La voce circola sempre con più insistenza in città, è data per “fortemente probabile” da alcuni ‘insider’, anche se manca la conferma e l’ufficialità più importante, quella del Vaticano. Secondo le indiscrezioni raccolta dal Corriere dell’Umbria, una delle date sul piatto sarebbe settembre, o comunque sul finire dell’estate/ad inizio autunno. Non è chiaro quale itinerario seguirà il Pontefice, anche se è improbabile una visita che tocchi più di uno o due luoghi: in città c’è chi si spinge oltre, e parla di un evento “internazionale”, o comunque di richiamo, con invito già spedito. I fedeli e gli operatori turistici incrociano le dita: al netto di alcuni disagi, le visite di Papa Francesco hanno sempre richiamato fedeli, con un effetto anche a lungo termine vista anche la copertura stampa garantita da un evento del genere.

Assisi, dunque, aspetta e spera, consapevole che l’indiscrezione potrebbe rivelarsi anche una ‘fake news’: di certo, Bergoglio ha un legame speciale con il Santo di Assisi di cui porta il nome. Nei suoi cinque anni da Papa, il Pontefice arrivato dalla fine del mondo ha visitato il Cuore verde quattro volte: ad Assisi è arrivato per la prima nel 2013 (in occasione di uno storico 4 ottobre in cui ha toccato tutti i luoghi francescani), poi due volte nel 2016, il 4 agosto per il Perdono di Assisi e il 20 settembre per le celebrazioni dei 30 anni dell’incontro mondiale tra le religioni per la pace. Nell’ottobre del 2016, infine, la visita ai terremotati dell’Umbria, a San Pellegrino di Norcia. E c’è già chi scommette che Francesco potrebbe battere il record che fu di San Giovanni Paolo secondo: dei 18 Papi in visita ad Assisi, Wojtyla ha visitato Assisi ben 6 volte; il primo Pontefice a visitare la città serafica fu Gregorio IX nel 1228 e sono in totale quasi 40 le visite dei Papi alla tomba di San Francesco.

