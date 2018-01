Art Bonus a Perugia, si recupera anche la Fonte Lomellina

Un altro bene cittadino di Perugia sarà restaurato grazie alle erogazioni liberali di Art Bonus, la Fonte Lomellina, che si trova lungo Via Marzia, addossata al muraglione della Rocca Paolina.

Per il restauro della fonte sono stati donati 25.000 euro, di cui 6.380 saranno utilizzati per il lavoro di pavimentazione, l’importo restante, invece, sarà impiegato per il restauro vero e proprio. I lavori inizieranno tra febbraio e marzo 2018 e avranno una durata di circa quattro mesi.

La fonte venne costruita nel 1682 contemporaneamente al completamento della Via Lomellina, da parte dell’omonimo legato Pontificio Lorenzo Lomellini, che governò tra il 1678 e il 1685. La parte centrale della fonte è costituita da una iscrizione marmorea in caratteri latini, commemorativa della costruzione della stessa e dell’apertura di Via Marzia. Risulta che la fonte sia alimentata probabilmente dalla stessa vena che alimenta anche la sottostante fonte di Sant’Ercolano.

Nel 2017, i Mecenati Art Bonus sono stati complessivamente 281, mentre le donazioni in favore dei beni Art Bonus sono state, in totale, pari a 62.875 euro.

Tutte le informazioni sui beni finanziati e quelli ancora da finanziare con #ArtBonusPerugia sono disponibili all’indirizzo http://artbonus.comune.perugia.it/

