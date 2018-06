Alert System a Valfabbrica, per le comunicazioni importanti ai i cittadini

“Il servizio, denominato “Alert System” è un importante servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ecc., ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative del Comune.

Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. La società che ha fornito il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio sia più efficace può essere molto utile ampliare i recapiti a disposizione.

Il comune chiede dunque ai cittadini al fine di essere raggiunti da questi messaggi anche sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico di iscriversi compilando l’apposito modulo “ALERT SYSTEM”

Compilando questo modulo, i cittadini acconsentiranno ad inviare i propri dati per l’iscrizione al servizio gratuito “AlertSystem”, per ricevere chiamate vocali, sms ed email newsletter dal comune in caso di: allerta meteo, news dal territorio, variazioni su servizi.

Stampa