Ztl ad Assisi, cambi alla viabilità nei weekend - Tuttoggi

Cambia la circolazione nel centro di Assisi per agevolare le attività di ristorazione, in particolare i locali che hanno spazi all’esterno, così l’amministrazione ha deciso di accogliere le richieste degli esercenti e di lasciare aperta, a partire da domani, la ztl in piazza del Comune mentre vengono diversificati gli orari nei giorni festivi e prefestivi in Corso Mazzini.



Nei giorni prefestivi la zona a traffico limitato resta chiusa dalle 12,30 alle 15,30 e dalle 18 all’inizio del coprifuoco, nei giorni festivi la chiusura è prevista dalle 11 al coprifuoco. “Il cambiamento delle fasce orarie – spiega il vice sindaco Valter Stoppini con delega alla viabilità – nasce dal confronto con i negozianti e le associazioni di categoria per garantire una migliore fruibilità del centro storico e per sostenere le nostre attività, che da un anno hanno subìto uno stop a causa della pandemia, a riprendere la produzione in condizioni più agevoli”.

Così anche quest’anno i ristoratori potranno allestire i tavoli lungo la strada e in piazza garantendo la somministrazione dei pasti senza il via vai della auto. Ovviamente la circolazione è sempre garantita ai mezzi di soccorso e alle auto dei residenti. Intanto l’amministrazione annuncia che dal 31 maggio verrà ripristinata la ztl nei giorni feriali di mattina e nei giorni festivi mattina e pomeriggio.