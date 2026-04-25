Incendio nelle cantine di un condominio, evacuate 6 famiglie - Tuttoggi.info

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi (25 aprile) in località Ponte D’Oddi (Perugia). Intorno alle ore 13.30, un incendio è divampato all’interno del seminterrato di un condominio situato in via Saragat, mobilitando d’urgenza diverse squadre dei vigili del fuoco di Perugia.

Il rogo ha avuto origine nei locali interrati, dove sono alloggiati i fondi e quadri elettrici dell’edificio, che conta 6 appartamenti. Grazie al tempestivo intervento dei caschi neri, le fiamme sono state represse celermente, evitando che il rogo si propagasse ai piani superiori e coinvolgesse direttamente le abitazioni. Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto con le lunghe operazioni di aerazione dei locali e la messa in sicurezza definitiva dell’intera area.

Sebbene le strutture portanti del palazzo non abbiano subito danni, l’incendio ha completamente distrutto i contatori dell’energia elettrica. Il problema principale, tuttavia, è stato rappresentato dalla densa colonna di fumo nero che ha invaso l’intero vano scale, rendendo l’aria irrespirabile. Per questo motivo, è stato necessario l’allontanamento temporaneo di tutti i nuclei familiari residenti nell’edificio. Gli abitanti potranno rientrare nelle proprie case solo una volta ripristinate le necessarie condizioni di salubrità e sicurezza.

Sul posto è intervenuto prontamente il servizio di Protezione Civile Comunale, che si è messo a disposizione per assistere le persone evacuate per ogni necessità immediata. Presenti anche i tecnici di Enel per la gestione dell’impianto elettrico, il personale del 118 (allertato precauzionalmente) e la Polizia di Stato per i rilievi di rito. Le cause che hanno innescato la scintilla iniziale all’interno del seminterrato sono tuttora in corso di accertamento da parte degli inquirenti e dei tecnici del comando dei vigili del fuoco.