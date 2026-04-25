Tenta furto in una villa, 23enne arrestato | Caccia ai complici - Tuttoggi.info

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Tenta furto in una villa, 23enne arrestato | Caccia ai complici

Redazione

Tenta furto in una villa, 23enne arrestato | Caccia ai complici

Sab, 25/04/2026 - 17:06

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Insieme a dei complici stava tentando di introdursi in una villa per rubare, ma è stato fermato dai carabinieri della stazione di Papigno. In manette è finito un 23enne marocchino, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora e gravato da precedenti penali. L’accusa a suo carico è di tentato furto in abitazione in concorso, detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.

I fatti sono accaduti nella mattinata di mercoledì: nel corso di un servizio perlustrativo, una pattuglia dell’Arma ha notato un’autovettura sospetta ferma a Terni nei pressi dell’intersezione tra via Murri e via Morgagni con a bordo un uomo con il volto travisato ed un altro individuo all’interno del giardino di una villa nei pressi, intento a forzarne una finestra al piano terra con una roncola. Alla vista della pattuglia, un terzo individuo, che fungeva da “palo”, si è dileguato nella fitta vegetazione circostante mentre l’auto è ripartita a forte velocità.

I carabinieri hanno quindi inseguito a piedi il giovane che era all’interno del giardino, che aveva tentato a sua volta la fuga attraversando i giardini delle abitazioni confinanti, sbarazzandosi, nel frattempo, sia della roncola che di un involucro trasparente, prima di essere definitivamente bloccato dai militari dopo aver cercato invano di scavalcare una recinzione. Subito dopo gli operanti hanno recuperato gli oggetti di cui il giovane si era disfatto, lo strumento da scasso e una busta contenente sei dosi di cocaina, del peso complessivo di 11 grammi ed un bilancino di precisione, sottoponendoli a sequestro. Il giovane è stato così tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, trattenuto in camera di sicurezza in attesa della sua presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata dalla competente autorità giudiziaria per la mattinata di giovedì, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Per il 23enne i Carabinieri hanno richiesto al Questore l’emissione del divieto di ritorno nel comune di Terni mentre proseguono le indagini per individuare i due complici fuggiti durante le concitate fasi dell’intervento.

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