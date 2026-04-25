25 aprile, Proietti con Bandecchi a Terni: "Tradurre la memoria in impegno attivo per la pace" - Tuttoggi.info

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25 aprile, Proietti con Bandecchi a Terni: “Tradurre la memoria in impegno attivo per la pace”

Redazione

25 aprile, Proietti con Bandecchi a Terni: “Tradurre la memoria in impegno attivo per la pace”

La Presidente della Regione Proietti e il sindaco Bandecchi insieme nella commemorazione del 25 aprile a Terni
Sab, 25/04/2026 - 16:21

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La presidente della Regione Stefania Proietti ha partecipato oggi a Terni alle celebrazioni del 25 Aprile. Prima la cerimonia nella sala consiliare di Palazzo Spada, poi il corteo per deporre le corone in ricordo dei caduti in piazza della Repubblica, nella rotonda in piazza Garibaldi e in piazza Briccialdi. Alle celebrazioni era presenti anche l’assessore regionale Thomas De Luca e i consiglieri Maria Grazia Proietti e Luca Simonetti. 

Celebrare il 25 Aprile significa, prima di tutto, rendere onore a chi ebbe il coraggio di scegliere la libertà in un momento in cui l’oppressione sembrava prevalere. Anche l’Umbria partecipò a quel riscatto civile: dalle formazioni partigiane attive nelle aree montane al sacrificio di quanti subirono la repressione, la nostra regione ha contribuito alla storia della Resistenza. Quella lotta non fu soltanto un insieme di azioni militari, ma anche, per molti, una scelta morale e civile, che contribuì a restituire dignità al Paese e a porre le basi della nostra democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana” ha ribadito la Presidente Proietti.

In questa giornata così carica di significato, non posso non pensare al legame indissolubile che unisce la nostra identità regionale al messaggio universale di San Francesco. Il Santo di Assisi ci insegna che la vera pace è il frutto della giustizia e della fraternità. O anche alla figura di Aldo Capitini, il fondatore della Marcia della Pace e divulgatore della nonviolenza e della giustizia; il suo impegno per la pace e i diritti umani continua a ispirarci e a guidarci verso un mondo più giusto. La Liberazione è stata la condizione necessaria affinché quel seme di pace potesse tornare a germogliare in Italia: non può esserci pace autentica senza la libertà, e non può esserci libertà senza l’impegno quotidiano a restare e diffondere strumenti di riconciliazione e dialogo. Purtroppo assistiamo, anche da parte degli adulti, a un imbarbarimento del linguaggio che è di cattivo esempio per i giovani e di degrado delle relazioni sociali e istituzionali. Noi rappresentanti dello Stato abbiamo il dovere di difendere sempre i valori e i principi che sono alla base della nostra democrazia, valori e principi che non possono prescindere dal rispetto istituzionale e della storia” ha continuato.

Il messaggio che parte dall’Umbria deve essere chiaro: onorare il 25 Aprile significa tradurre la memoria in impegno attivo per la pace, significa non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia. Essere eredi della Liberazione ci impone di non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie e di lavorare affinché i valori di accoglienza e di solidarietà, che sono nel Dna della nostra terra, siano la bussola delle nostre istituzioni. Ai giovani chiedo di custodire questa libertà con orgoglio e di ricordare che la democrazia, proprio come la pace, richiede cura, partecipazione e l’impegno della non-violenza” ha concluso.

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