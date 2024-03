Ztl a Terni, venerdì scatta la rivoluzione - Tuttoggi.info

Entra in vigore il nuovo regolamento sulla Ztl, cosa cambia per il rilascio di permessi, categorie e zone pedonali

Via alla rivoluzione sulla Ztl a Terni. Entrerà infatti in vigore domani, venerdì 15 marzo 2024, il nuovo regolamento per la zona a traffico limitato (qui il testo integrale). Sono previsti la rimodulazione delle aree pedonali, l’istituzione di zone interdette, nuove fasce orario di accesso, la revisione della validità dei permessi e delle tariffe.

Il Comune ha affidato a Terni Reti il servizio di gestione e di rilascio dei permessi di accesso nella Zona a Traffico Limitato. La municipalizzata del Comune ha realizzato un pieghevole che raccoglie tutte le novità e che fornisce tutte le indicazioni per essere in regola con le nuove norme.

“L’attività dell’Amministrazione Bandecchi – dichiara l’assessore alla Viabilità Marco Iapadre – ha individuato come priorità il nuovo regolamento per la Ztl che abbiamo redatto e approvato in tempi rapidissimi. Veniamo da lunghi anni di caos con 23 mila targhe autorizzate. Il nuovo regolamento eviterà gli eccessi, dando priorità a tutti coloro che nella zona Ztl ci vivono o ci lavorano, compreso l’accesso delle persone disabili nell’ambito del loro diritto alla Mobilià. La Ztl con meno permessi consentirà di attuare tutte quelle politiche di rivitalizzazione del centro cittadino che vogliamo portare avanti e che passano per il decoro, la pulizia, la sicurezza, le manifestazioni attrattive, gli allestimenti tematici delle nostre piazze in concomitanza con le festività”.

Per informazioni: ufficio permessi Terni Reti numero verde 800.144.605 o numero dedicato 0744 300747.