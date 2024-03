Ztl Terni, ecco cosa cambia e le bugie della Giunta | 'Giallo' su vertice Bandecchi-Donzelli - Tuttoggi.info

Ztl Terni, nuove regole di accesso e permessi, approvata delibera in consiglio. I medici smentiscono la giunta

La rivoluzione Ztl voluta da Palazzo Spada è effettiva a partire da oggi 4 febbraio, dopo l’approvazione della delibera (a firma dell’assessore Marco Iapadre) , emendata e con elezione di relativi membri del consiglio (Orsini per la minoranza e Presciuttini per la maggioranza) che potranno prendere parte alla commissione tecnica, avente per oggetto la nuova regolamentazione degli accessi in Ztl da parte del consiglio comunale.

Ztl, le bugie della Giunta su Ztl per i medici e pediatri

Nelle scorse ore, secondo quanto riferito dalla maggioranza, in particolare dall’assessore Iapadre e dal consigliere Francucci (presente al vertice e incaricato dal sindaco Bandecchi di riferire in aula) c’è stato anche un vertice tra il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi e il presidente dell’Ordine dei Medici, Giuseppe Donzelli, per discutere degli aumenti dei costi di accesso alla Ztl (oltre cento euro l’anno) per medici di base, pediatri e personale sanitario in generale, modifica che aveva lasciato più di una perplessità tra le minoranze che non erano state minimamente informate sul vertice. “Soddisfazione dell’Ordine dei Medici, Donzelli e Giovannelli hanno capito la ratio della legge” – ha dichiarato in aula l’assessore Iapadre (che non era presente all’incontro, ndr) rispondendo all’emendamento (bocciato) di Marco Celestino Cecconi (FdI) che sostanzialmente voleva mantenere le condizioni di accesso attuali. Bugie: secondo quanto appreso da TO i medici e l’Ordine dei medici non sarebbero per niente soddisfatti dell’incontro per varie questioni. I medici di base e i pediatri di libera scelta prima delle modifiche pagavano la quota una tantum che garantiva loro l’accesso libero alla Ztl: ora dovranno pagare circa 112 euro l’anno, in una città dove la popolazione del centro è prevalentemente anziana e molti ambulatori sono in centro. Pagare per svolgere l’attività assistenziale ai propri pazienti non ha certo entusiasmato i medici che, ora, aspettano di vedere confermate le promesse di una convenzione con i parcheggi gestiti da Terni Reti e la fatturazione delle spese della Ztl.

Ztl Terni, si cambia

Con 20 voti a favore e 10 contrari, sono state dunque approvatele modifiche al regolamento della Ztl.

I cambiamenti previsti consistono nell’aggiornamento delle mappe, nelle correzioni orarie e anche nella nomina di una commissione tecnica che si occuperà di valutare eventuali concessioni in deroga per l’accesso. Il precedente regolamento era stato approvato non più tardi di due mesi fa, ma a seguito di alcuni approfondimenti che hanno richiesto sopralluoghi da parte degli uffici tecnici, è emersa la necessità di aggiornare le tre mappe (Ztl, aree pedonali ed aree interdette).

La Commissione

È stata inoltre nominata una commissione tecnica che si occuperà dell’eventuale rilascio dei permessi non previsti nel regolamento, composta dal dirigente della direzione Mobilità, da due funzionari rispettivamente degli uffici mobilità e viabilità, da un funzionario della società in house Terni Reti.

Il Consiglio comunale ha individuato, sempre nella seduta di oggi, un consigliere di maggioranza, Mirko Presciuttini, ed uno di minoranza, Valdimiro Orsini, che potranno intervenire alle riunioni della commissione tecnica, come auditori senza diritto di voto, insieme agli assessori competenti in materia.

Ztl, cosa cambia

Rispetto al documento di fine 2023 i cambiamenti, in sintesi, sono:

all’articolo 6, l’estensione della fascia pomeridiana dalle 14 alle 16 che consente ai residenti “Il permesso in area pedonale per la circolazione e la sosta solo per le operazioni di carico e scarico”; all’articolo 11, i permessi, per servizi vari con particolare attenzione agli agenti di commercio e trasporto preziosi, al posto di due avranno validità per tre giorni settimanali a scelta del richiedente con esclusione del sabato e della domenica; all’articolo 12, “per i transiti di pronto intervento, anziché a due, ogni ditta ha diritto a cinque giustificazioni di transito gratuite in ogni mese solare; ogni successiva è soggetta al pagamento di 10 euro”; all’articolo 17, “il permesso per prestazioni sanitarie è rilasciato anche alle cooperative e associazioni di assistenza a disabili e persone anziane per un massimo di due permessi, per veicoli di proprietà della cooperativa o associazione o veicoli in locazione alle stesse, adibiti al trasporto dei soggetti assistiti. Il suo rilascio è gratuito ed ha validità di 1 anno”.

Approvato anche un emendamento alla delibera, con 30 voti favorevoli, per includere i nomi dei consiglieri che faranno parte della commissione tecnica con il fine di fare in modo che la commissione stessa possa sin da subito entrare nella piena operatività.