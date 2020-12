X Factor, Blind arriva terzo alla finale, ma vince il suo primo disco d'oro - Tuttoggi

Il trapper perugino esce con un colpo di scena | Emozionato dichiara: "Non vedo l'ora di uscire per continuare a lavorare e per vedere mamma"

Blind in finale a X Factor si ferma al terzo posto, mavince il suo primo disco d’oro.

In apertura Blind canta con Emma Marrone e passa la prima manche del “torneo” che decreterà il vincitore dell’edizione 2020. Il pezzo presentato dal duo è stato “La Fine”di Tiziano Ferro

Una scelta premiata dal pubblico, giudice unico dell’ultima puntata del famoso talent show.

Il trapper perugino, che sta facendo man bassa di ascolti su Spotify, si è così presentato alla seconda fase con un medley di 3 canzoni già cantate lungo la sua scalata a X Factor.

Ma non è stato sufficiente per superare l’ultima selezione, alla quale hanno avuto accesso i finalisti Casa di lego e Little Pieces of Marmelade.

Franco Rujan, il vero nome di Blind, ha solo 20 anni ed è cresciuto tra i palazzi di Ponte San Giovanni, a Perugia. Visibilmente emozionato, nel salutare il palco che lo ha lanciato nel mercato discografico, ha dichiarato di essere felice per il risultato ottenuto: “Non vedo l’ora di uscire per continuare a lavorare e per vedere mamma”.

La clip della sua audition dove ha presentato per la prima volta davanti ai 4 giudici Cuore Nero, sfiora milioni di visualizzazioni, tanto da valergli un disco d’oro ancora prima di uscire dal talent show.

Articolo in aggiornamento