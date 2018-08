WhatsApp Marsciano, un servizio per restare sempre informati

share

Il servizio, attivo da due anni e gratuito, rappresenta un utile canale di comunicazione diretta con i cittadini che si avvale dell’applicazione di messaggistica istantanea whatsapp. Le informazioni che il Comune di Marsciano pubblica attraverso questo canale sono di varia tipologia, ma principalmente riguardano eventi culturali e manifestazioni promossi dal Comune, appuntamenti e scadenze istituzionali, informazioni di pubblica utilità tra cui quelle riguardanti emergenze (come ad esempio quelle legate al sisma o ad altre calamità naturali) e disservizi (ad esempio interruzioni del servizio elettrico o idrico a causa di lavori).

L’accesso al servizio è molto semplice. Occorre salvare il numero di telefono 3668538495 sulla rubrica del proprio telefono smartphone e inviare un messaggio attraverso whatsapp con il seguente testo: “Attiva Nome Cognome”. Nel messaggio va quindi indicato insieme al testo “attiva” anche il proprio nome e cognome. Con l’invio di questo messaggio l’utente fornisce il proprio assenso all’attivazione del servizio di messaggistica istantanea del comune di Marsciano. In questo modo si entra a far parte della lista di contatti che riceveranno i messaggi che vengono inviati in modalità broadcast, ovvero senza possibilità per i singoli utenti di conoscere i nomi degli altri iscritti al servizio. Qualora poi si volesse essere cancellati dal servizio la disattivazione è altrettanto semplice con l’invio del messaggio “Disattiva iscrizione”.

L’invito rivolto a tutti i cittadini che ancora non lo hanno fatto è quello di approfittare di questo canale di informazione iscrivendosi al servizio. Tutte le informazioni per farlo e le condizioni di utilizzo sono visionabili sul sito del comune di Marsciano www.comune.marsciano.pg.it accedendo al banner dedicato che si trova in homepage.