Weekend di Ferragosto con cielo sereno - Tuttoggi

Umbria

Cieli sereni per gran parte del giorno di Ferragosto salvo locali piogge a confine con le Marche, qualche nube in più domenica ma senza fenomeni se non all’estremo nord della regione.

Nazionale

AL NORD

Bel tempo al mattino sulle regioni settentrionali eccetto locali piogge

lungo le coste adriatiche. Bel tempo anche al pomeriggio eccetto locali

piogge o temporali sulle Alpi e in Appennino. In serata si rinnovano

condizioni di stabilità su tutte le regioni

AL CENTRO

Sole al mattino sulle regioni del Centro Italia, locali addensamenti

nuvolosi al pomeriggio sui settori interni ma senza fenomeni. Cieli

sereni o poco nuvolosi nel corso della serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ferragosto con il bel tempo su tutte le regioni. Sole prevalente ovunque

al mattino, locali temporali al pomeriggio e in serata sulle regioni

interne peninsulari.

Temperature in lieve calo in tutta Italia.

Centrometeoitaliano.it