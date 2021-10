Week end 23 e 24 ottobre, le previsioni del tempo - Tuttoggi

Il tempo in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano per sabato e domenica. Temperature minime in calo al centro-nord, in aumento al sud

Il tempo nel week end in Umbria

Sabato. Condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità compatta su tutto il territorio e locali piogge nel pomeriggio sugli Appennini; in serata non si attendono variazioni.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; asciutto anche in serata sempre con nubi sparse

Italia

AL NORD

Giornata stabile in compagnia di qualche nebbia: al mattino foschia sulle aree adiacenti alla Pianura Padana, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni tra Marche e Abruzzo; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull’Abruzzo; variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni con isolate piogge tra Calabria e Sicilia. In serata peggioramento in arrivo con cieli coperti e precipitazioni più estese. Maggiore stabilità sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al centro-nord, in aumento al sud; massime stazionarie o in rialzo.

