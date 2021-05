Voglia di normalità in centro, tra controlli delle forze dell’ordine

Tante persone sabato sera nei locali all'aperto | Verifiche del rispetto delle norme anti Covid disposte dal questore nelle vie della movida

Tanta gente, nei tavoli all’aperto dei locali del centro storico, a Perugia, sabato pomeriggio e la sera, fino all’orario del coprifuoco. Un parziale ritorno alla normalità su cui hanno vigilato le forze dell’ordine.

I controlli, disposti dal questore di Perugia, hanno visto impegnati la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia Locale, con il supporto della Protezione Civile e hanno interessato le aree del centro storico sedi della movida, come via della Viola, via dei Priori, via Ulisse Rocchi, via Baldeschi, piazza Matteotti, piazza Danti e piazza Cavallotti.

“Ringraziamo le forze dell’ordine, gli agenti della nostra Polizia locale, i volontari della Protezione civile comunale per questo ulteriore impegno” ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Perugia, Luca Merli che ha affiancato le forze dell’ordine durante l’attività. Aggiungendo: “I controlli sono necessari in questo periodo di riapertura, in cui complice anche il bel tempo, la voglia di stare in compagnia all’aperto è forte. Invitiamo tutti alla prudenza e al rispetto delle norme; in ogni caso, proseguiremo a mantenere alta la guardia e a vigilare”.