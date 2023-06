“Vivere in coro”, mercoledì a Spoleto concerto del laboratorio corale di oncoematologia

Lo spettacolo Vivere in Coro è organizzato dall'Associazione Ammi in collaborazione con il Reparto di Oncoematologia dell'Ospedale di Spoleto

Il 66° Spoleto Festival dei Due Mondi sezione “Progetti Speciali” ospita, mercoledì 28 giugno 2023 alle ore 18:00, presso il Complesso Monumentale di San Nicolò il concerto “Vivere in coro” organizzato dall’omonimo laboratorio di canto corale nato nel 2019 all’interno del reparto di oncoematologia dell’Ospedale di Spoleto San Matteo degli Infermi.

La malattia in genere e quelle oncologiche in particolare comporta una serie di reazioni: isolamento, rabbia, difficoltà nella condivisione. I pazienti necessitano di una continua elaborazione per affrontare disturbi reversibili e irreversibili e mantenere una integrità psichica.

L’obiettivo di Vivere in coro è quello di diminuire la sensazione di alienazione, impotenza ed isolamento attraverso il canto. Il progetto è promosso dall’associazione AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani – Donne per la Salute) nella persona del suo Presidente Sig.ra Carla Demegni Bececco e sostenuto dalla Dirigente dell’Ospedale di Spoleto Dott.ssa Orietta Rossi.

Responsabile Terapeutico : dott.ssa Leda Carciofi

Direttore: M° Mauro Presazzi

Preparatrice del coro: Loretta Carlini Barzacca

Pianoforte: M° Angelo Silvio Rosati

Chitarra: Angelo Marcucci

Con il patrocinio del Comune di Spoleto.