"Viva la Befana", Foligno in Vaticano per la pace e la fraternità

Oltre mille i rappresentanti della città presenti

Un’emozione unica che traspare dai volti dei folignati che hanno portato in corteo il loro meglio, in occasione dell’edizione 2023 del corteo “Viva la Befana”. Oltre 15 associazioni, con i Primi d’italia che per esempio hanno donato mille chili di pasta per i bisognosi, o i “Re magi”, impersonificati dai cavalieri Luca Innocenzi, Massimo Gubbini e Piero Cruciani, che portavano una preziosa stola tessuta con la tradizione tecnica dall’Associazione Rasiglia e le sue sorgenti; un quadro dipinto dall’artista folignate Aldo Canzi raffigurante santuari particolarmente cari a Papa Francesco quali San Francisco di Buenos Aires, San Francesco di Assisi, San Pietro, il Santo Sepolcro di Gerusalemme e con al centro il Torrino simbolo della Città di Foligno; un calice intarsiato in legno di ulivo dallo scultore Vincenzo Petesse.

In testa al corteo il sindaco Stefano Zuccarini con il Gonfalone della Città di Foligno.

L’emozione del sindaco Stefano Zuccarini

“Ringrazio con affetto e commozione Papa Francesco per aver ringraziato la Città di Foligno, il suo Sindaco, il nostro Vescovo Domenico, la Giostra della Quintana e le associazioni della città di Foligno in occasione dell’Angelus che ha visto piazza San Pietro accogliere la manifestazione Viva la Befana, di cui proprio Foligno è stata promotrice e protagonista – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – È stata un’emozione indimenticabile veder sfilare tutte le componenti della delegazione folignate composta da quasi 1000 persone, applaudirli e ricevere la Benedizione dal Santo Padre, al quale abbiamo consegnato doni rappresentativi della nostra tradizione e della Cristianità, quali una stola tessuta dalla Comunita’ di Rasiglia, un calice intagliato nel legno dell’artista Vincenzo Petesse ed un quadro del pittore Aldo Canzi”.