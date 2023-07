“Vita Indipendente”, pubblicato l’avviso per le persone con disabilità della Zona sociale 12 - Tuttoggi.info

L’intervento è stato finanziato con 95.000 euro dal Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria.

E’ stato pubblicato l’avviso di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità.

L’intervento, finanziato con 95.000 euro dal Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria, interessa la Zona sociale n.12, di cui il Comune di Orvieto è capofila, e rientra nei programmi di aiuto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita. E’ possibile presentare la domanda fino al 29 luglio 2023.

“Occorre far sì che le persone con disabilità possano scegliere, al pari di tutti gli altri, il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere, che non siano obbligate a vivere in una sistemazione emotivamente e fisicamente non confacente alla propria condizione, che abbiano la possibilità di accedere a servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale. I progetti che saranno realizzati con l’avviso vanno in questa direzione – afferma l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Orvieto – e garantiranno un contributo mensile per un massimo di 18 mesi”.

Destinatari dell’intervento

Sono destinatarie dell’intervento le persone che hanno compiuto 18 anni di età e non hanno un’età superiore ai 64 anni, salvo coloro che decidono di uscire da una situazione di residenzialità e attivare un progetto di “Vita Indipendente”, che:

siano cittadini italiani

siano cittadini comunitari

siano familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente

siano cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata

godano dei diritti civili e politici

abbiano un ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 35.000 euro

abbiano una condizione di disabilità accertata ex art. 3 e ex art. 4 della legge 104/92

siano residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 12

Possono presentare domanda le persone di età inferiore ai 18 anni, e comunque non inferiore a 16 anni, nell’ipotesi in cui al minore sia stata riconosciuta dal proprio Istituto scolastico la possibilità di effettuare uno stage formativo/lavorativo al fine di concludere il percorso scolastico.

Possono presentare domanda anche le persone, in possesso di tutti i requisiti previsti, ricoverate presso una struttura residenziale solo ai fini del superamento della residenzialità.

Inoltre possono presentare domanda coloro che abbiano un’età superiore a 64 anni qualora abbiano avuto accesso ad un progetto personale per la “Vita Indipendente” che sia ancora in corso, al fine di dargli continuità.

Termini e modalità di presentazione

La domanda contenente la proposta di “Vita Indipendente” e la relativa richiesta di contributo dovrà essere presentata dalla persona disabile o da chi legalmente la rappresenta con una delle seguenti modalità:

A mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Ufficio della Cittadinanza Comune di Orvieto via Garibaldi n. 8 05018 Orvieto (Tr)

all’indirizzo Ufficio della Cittadinanza Comune di Orvieto via Garibaldi n. 8 05018 Orvieto (Tr) Tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.it

secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.it A mano c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto in Piazza della Repubblica

L’avviso pubblico e i relativi modelli di domanda sono scaricabili dai siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12. Per quanto riguarda il Comune di Orvieto, l’avviso è reperibile nella pagina Area disabilità-Politiche sociali del sito www.comune.orvieto.tr.it.