Visite mediche e farmaci “sospesi” per chi è in difficoltà grazie a “ciCasco”

Sabato 14 maggio, nella ex caserma Piave a Orvieto, i volontari racconteranno l’iniziativa delle visite mediche e dei farmaci “sospesi”

Mille e 200 euro da spendere in visite mediche specialistiche, 900 euro in farmaci da banco e 300 in farmaci pediatrici. E’ quanto ad oggi donato dal Comitato di volontariato per l’inclusione sociale ciCasco grazie all’iniziativa “Visite mediche e farmaci sospesi” in corso dall’inizio dell’anno ad Orvieto.

L’occasione per fare il punto sul progetto di solidarietà promosso da ciCasco – Metti in moto l’inclusione, in sinergia con il Cesvol Umbria, il Comune di Orvieto e l’associazione Andromeda Orvieto è il Motor Style Show.