Visite e concerti gratuiti, divertimento insolito nella prima settimana di gennaio

Con le guide alla scoperta della Torre del Cassero e di San Benedetto dei Condotti e gli spettacoli in alcuni dei principali luoghi della musica a Perugia

Le visite guidate alla Torre del Cassero e a San Benedetto dei Condotti. E i concerti, gratuiti, in alcuni dei principali luoghi della musica a Perugia. Sono diverse le occasioni di un insolito divertimento, oltre alle attrazioni presenti nel centro storico, nella prima settimana nel nuovo anno.

MARTEDÌ 2 GENNAIO UNA RIFLESSIONE SULLA MUSICA DEL “FIDELIO” DI BEETHOVEN

Martedì 2 gennaio alle 17 presso l’auditorium Santa Cecilia in via Fratti 2 è in programma “La libertà non è per sempre”, una riflessione sulla musica del “Fidelio” di Beethoven. Introduzione dell’assessore alla cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano. Al pianoforte Stefano Ragni. Ingresso libero.

IL 2 E IL 4 GENNAIO VISITE GUIDATE ALLA TORRE DEL CASSERO E A SAN BENEDETTO DEI CONDOTTI

Martedì 2 gennaio alle 15.30 e giovedì 4 gennaio alle 10.30 visite guidate alla Torre del Cassero e a San Benedetto dei Condotti. Ingresso 15 euro. Info 371 6939675, artemusicadelperugino@gmail.com.

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO MUSICA ALLA TORRE DEL CASSERO

Mercoledì 3 gennaio alle 21 alla Torre del Cassero di Porta Sant’Angelo è in programma Flutes Joyeuses, Quartetto Takademy. Alice Morosi flauto, Francesca Panzolini flauto, Angelica Pagliaccia flauto, Asia Martoccia flauto e flauto in sol. Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: 371.6939675, artemusicadelperugino@gmail.com.

VENERDÌ 5 GENNAIO MUSICA ALLA TORRE DEL CASSERO

Venerdì 5 gennaio alle 21 alla Torre del Cassero di Porta Sant’Angelo è in programma “La musica in dialogo”, Concerto per due viole. Con Fabrizio Lepri e Teresa Peruzzi. Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: 371 6939675, artemusicadelperugino@gmail.com.

MERCOLEDÌ 3 E GIOVEDÌ 4 GENNAIO IL PANTHEON DI PIETRO PERUGINO, ITINERARI ATTRAVERSO L’UMBRIA

Il 3 e 4 gennaio alle 17 a Fontignano, piazza Pietro Perugino, area verde, è in programma “Il pantheon di Pietro Perugino, itinerari attraverso l’Umbria”. Spettacolo serale con proiezioni animate sulle facciate dei principali monumenti delle città interessate dal progetto. Attività cofinanziata dalla Regione Umbria e dal Ministero del turismo.

GIOVEDÌ 4 GENNAIO AL TEATRO BRECHT “ACCORDION PERUGIA ENSEMBLE” IN CONCERTO

Giovedì 4 gennaio alle 21, al teatro Brecht di San Sisto, “Accordion Perugia Ensemble” in concerto: Buen dia tango e Buon anno. Prenotazione biglietti: accordionperugia@prendinota.it, cell. 349 0608344. Prezzi: ingresso 10 euro – prevendita over 65: 8,50 euro – ridotto under 14: 6,50 euro.

VENERDÌ 5 GENNAIO A PALAZZO DEI PRIORI “STAZIONE CAPITINI”

Venerdì 5 gennaio alle 18.30, nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, “Stazione Capitini, elementi di una esperienza per la pace”. Spettacolo di Sandro Mabellini. Drammaturgia Gherardo Vitali Rosati. Collaborazione Associazione Occhisulmondo, Spazio MAI, Residenza artistica C.U.R.A. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.