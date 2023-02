Visioninmusica, viaggio attraverso paesaggi sonori con i Klein - Tuttoggi

Sonder: un nome che, secondo gli autori, esprimerebbe “la realizzazione che chiunque incontriamo è protagonista di un’esistenza vivida e complessa come la nostra, animata da ambizioni personali, amici, routine, preoccupazioni e pazzie. È dunque protagonista anche di un’epopea che ci circonda invisibilmente, come un formicaio che si estende nel sottosuolo, con articolati punti di passaggio verso migliaia di altre vite”.

Con questo input concettuale, Klein propone un viaggio attraverso un paesaggio sonoro apparentemente in continua evoluzione. Ogni brano riflette una particolare personalità, un momento della vita o un ricordo, molto diversi l’uno dall’altro, con cui ciascuno può identificarsi o comunque entrare in relazione. Nel suo progetto, il band leader Jerome Klein elabora una vasta gamma di contrasti con una struttura minimalista, scivolando verso atmosfere opache dai toni scuri e malinconici. In questo rarefatto contesto, la sua musica sa sorprendere con passaggi forti e abbaglianti, esplosione di energia verso un’estasi quasi frenetica, raggiunta quando i musicisti si lasciano trasportare proprio dalle emozioni. Alcuni brani confermano il sound dell’album d’esordio, pubblicato nel 2018, ma con Sonder si compie un ulteriore passo in avanti, combinando il jazz con i codici delle produzioni tipicamente pop attraverso un incremento nell’utilizzo di elettronica, ritmo e strati vocali: nonostante tutti questi indizi, la sorpresa rimane un elemento peculiare dei suoi live.

Il concerto sarà aperto dalla performance del pianista Livio Minafra, vincitore del prestigioso premio Top Jazz 2005, 2008 e 2011, che ha al suo attivo numerose e importanti collaborazioni anche come compositore, arrangiatore e fisarmonicista.

Venerdì 3 marzo 2023 – ore 21

JEROME KLEIN • piano, tastiere, voce

NIELS ENGEL • batteria

POL BELARDI • vibrafono, basso, tastiere

CHARLES STOLTZ • progr. e sound design

LIVIO MINAFRA • piano solo

Auditorium Gazzoli

Via del Teatro Romano 16 – TERNI

