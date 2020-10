Visioninmusica Reloaded, Yiorgos Fakanas bloccato dalla quarantena | Arriva Pilar - Tuttoggi

Il prossimo concerto non sarà quello di Yiorgos Fakanas, che ha dovuto annullare il tour per obbligata quarantena. Arriva Pilar

“Visioninmusica reloaded” si adatta al nuovissimo DPCM e modifica il programma dei nuovi concerti.

A causa della necessaria quarantena nello spostamento tra Paesi internazionali, è saltato il concerto della formazione Yiorgos Fakanas Trio & Guthrie Govan, previsto per il 24 ottobre p.v. Secondo appuntamento della rassegna autunnale organizzata dall’Associazione Visioninmusica sarà invece quello con Pilar, inizialmente previsto il 4 dicembre.

Ilaria Patassini, in arte “Pilar”, sarà dunque in scena domenica 25 ottobre alle ore 17:30 per interpretare dal vivo i brani del suo ultimo album “Luna in Ariete”: un concerto già in programma lo scorso marzo ma saltato ugualmente per causa pandemica.

“Luna in Ariete” (2019)

Si tratta del quarto album della cantautrice romana, a distanza di quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco – “L’Amore è dove vivo” (2015). In questo lavoro Pilar si rimette in gioco e fa uscire allo scoperto la sua passione per la canzone d’autore, con brani che mettono al centro una vocalità più asciutta e un suono narrante, crepuscolare e nudo.

Il suo percorso artistico si intreccia da sempre con altri generi musicali, e sposa la sua liricità vocale, intima e tagliente, con progetti sonori e testuali molto pregnanti.

Gli arrangiamenti acustici di questo nuovo disco sono caratterizzati dalla presenza di tre strumenti a fiato (corno, flicorno e trombone) e i testi vogliono raccontare episodi di dualismo, sospensione e doppia identità, ma anche di amore, maternità e attualità.

L’album, registrato in presa diretta in tre sessioni dal vivo tra dicembre 2017 e marzo 2018 durante la gravidanza, vede la firma nella produzione artistica della stessa Pilar e di Federico Ferrandina, chitarrista e arrangiatore.

Il programma della serata, che vedrà l’artista cantare sul palco dell’Auditorium Gazzoli di Terni insieme allo stesso Ferrandina alla chitarre,ad Andrea Colella a basso e contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria, prevede tutti i brani tratti dall’ultimo album, incorniciati dai pezzi più significativi dei lavori precedenti.

Nella sua intensa carriera, Pilar ha collaborato con Bungaro, Pacifico, Mauro Ermanno Giovanardi, Sandro Luporini, Franco Piana, Joe Barbieri, Tony Canto, con lo scrittore Fabio Stassi, con Gianluigi Trovesi, Jean-Louis Matinier, Tim Ries (Rolling Stones). Negli ultimi anni è stata in tournée in Italia e in Canada esibendosi anche all’Auditorium Parco della Musica di Roma, al Blue Note di Milano, al Piccolo Regio e al Salone del Libro di Torino, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, al Bravo Caffè di Bologna, alla Chamberfest di Ottawa, al Beaches International Jazz Festival di Toronto, all’International Jazz Festival di Vancouver, al Saskatchewan Jazz Festival di Saskatoon, al Centre Phi di Montreal.