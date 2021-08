Vigili del fuoco, doppio intervento: fiamme vicino alla pista ciclabile

Grande lavoro per i vigili del fuoco nella mattinata di sabato 7 agosto

Doppio intervento in mattinata per i vigili del fuoco, alle prese con gli effetti del gran caldo e della siccità. La prima uscita intorno alle 9.30, lungo la bretella che collega la vecchia Pian d’Assino alla variante, all’altezza dello svincolo Gubbio Est. Qui le fiamme erano partite lungo la strada e si erano propagate a cause delle sterpaglie. Il secondo intervento nella zona di via Paruccini, vicino alla pista ciclabile, dove è andato a fuoco un terreno.