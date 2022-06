Vigili del Fuoco Terni, l'ing. Paolo Nicolucci nuovo Comandante - Tuttoggi

I saluti del Comandante Cuglietta

“E’ stato un grande onore svolgere l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco in questa Provincia, un periodo di oltre tre anni, alquanto importanti e costruttivi, e che hanno contribuito ulteriormente alla mia crescita professionale. Ho cercato di svolgere il compito con il massimo impegno, per il miglioramento del livello delle condizioni lavorative di tutto il personale in forza al Comando, e di mantenere sempre alta

l’efficienza ed efficacia del dispositivo di soccorso tecnico urgente, quale principale compito istituzionale”.

Progetti realizzati e futuri

“Molti i progetti realizzati, tra tutti ricordiamo la realizzazione della nuova Sede del “Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Amelia”, la concessione in “couso” alla polisportiva dilettantistica “Circolo Lavoratori Terni” dell’ASTAcciai Speciali Terni, la palestra del Comando; con questo accordo, i Vigili del Fuoco di Terni si aprono alla

comunità sportiva ternana. Molti inoltre i progetti avviati e da portare a termine, come il progetto di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico e miglioramento energetico della sede del “Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orvieto”

ed il progetto per la realizzazione dell’elisuperficie nell’area di sedime del Comando, infine è stato avviato l’iter presso il Dipartimento per la futura istituzione del Distaccamento volontario del Comune di Calvi dell’Umbria, che permetterà una maggiore copertura del territorio provinciale.

Spetterà al nuovo Comandante Ing. Nicolucci, a cui l’Ing. Cuglietta rivolge un caloroso in bocca al lupo per il nuovo incarico, portare a compimento e realizzare nuovi progetti per portare il Comando dei VV.F. di Terni sempre al passo con i tempi e le richieste della cittadinanza”.