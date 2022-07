Vigile commenta su Facebook post su autovelox e scatta provvedimento | Fiorini "Non mi fermerete" - Tuttoggi

Il post su Facebook di Fiorini

Fiorini “Sono l’antisistema”

“Se pensano di fermarmi punendo i più deboli, per colpire chi realmente non riescono né a smentire né a fermare, sappiano che è una strategia ridicola – continua Fiorini in una nota – Mi dispiace quello che è accaduto, non voglio immaginare che una persona si sia trovata in questa situazione perchè ha commentato un mio post, perchè alla fine il suo commento non ha in nessun modo leso l’immagine dell’amministrazione. È la stessa amministrazione ad aver leso da sola la sua immagine perchè in torto, ma se proprio vogliamo analizzare fino in fondo il commento del dipendente comunale, forse può essere accusato di aver leso il mio operato. Ma Fiorini, essendo l’antisistema vero, va fermato con qualunque mezzo, anche attaccando i più deboli. Questa volta però i Dirigenti e l’assessora Scarcia sono scivolati su una buccia di banana”.

Fiorini “Il Comune non perda tempo in cialtronerie”

“I Dirigenti da 100 mila euro l’anno dovrebbero pensare a questioni più serie – per esempio a chi, forse, ha causato un danno erariale all’ente – e non a scrivere cialtronerie del tipo che il contenuto del commento Facebook del dipendente comunale è: “lesivo del buon nome dell’amministrazione Comunale”. E questo è accaduto quando l’amministrazione aveva già commesso un abuso. A noi Consiglieri Comunali, infatti, a fronte di richiesta di accesso agli atti, devono fornire la documentazione entro 10 giorni mentre è accaduto che siano passati due mesi. Questo sarebbe il buon nome dell’amministrazione – conclude Fiorini – Ribadisco che se l’intento è di colpire i più deboli per colpire me, è una strategia ridicola, non mi fermerete”.