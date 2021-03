Viadotto Castelvecchio a Massa Martana, completata installazione pannelli sicurezza - Tuttoggi

Intervento del programma quinquennale 2019-2023, per cui la Provincia di Perugia ha stanziato nel 2020 la somma di 70mila euro

Completata da alcuni giorni l’installazione dei pannelli di protezione lungo la strada provinciale 418/2 di Duesanti in corrispondenza del viadotto denominato di “Castelvecchio” all’altezza del Km. 1+200 circa.

L’intervento è consistito nell’istallazione e posa di queste barriere metalliche alte 2 metri per una lunghezza di circa 400 metri lineari per ciascun senso di marcia.

A darne l’annuncio la consigliera provinciale con delega alla Viabilità, Erika Borghesi che spiega, inoltre, che si è trattato di un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nell’ambito del programma quinquennale 2019-2023, di cui la Provincia di Perugia ha stanziato nel 2020, la somma di 70 mila euro per tale opera.

“Con lo stesso MIT annualità’ 2021 – annuncia la consigliera – verranno installati pannelli di uguale caratteristiche in corrispondenza del viadotto di “San Damiano” nel comune di Todi per una lunghezza di circa 180 metri lineari per lato. Il finanziamento previsto in questo caso ammonta a circa 40 mila euro e i lavori inizieranno a fine 2021, e comunque legati all’approvazione del bilancio”.

“Con tale opera e con il prossimo intervento in programma – ha commentato la consigliera – si prosegue nella messa in sicurezza delle infrastrutture viarie della Provincia che comprende non solamente la manutenzione del manto stradale ma anche dei manufatti che insistono sul tracciato”.