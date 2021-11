Via Loggia dei Mercanti chiude per un mese: modifiche alla viabilità

Interruzione circolazione veicolare in Via Loggia dei Mercanti per manutenzione straordinaria facciate di un edificio condominiale

Chiude per un mese via Loggia dei Mercanti, ad Orvieto, ed in programma ci sono varie modifiche alla viabilità.

Dalle ore 9 infatti di lunedì 8 novembre fino alle 20 di giovedì 2 dicembre 2021 viene interrotta la circolazione veicolare in via Loggia dei Mercanti, nel tratto compreso tra il civico 24 e il civico 18, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell’edificio condominiale attraverso il posizionamento di ponteggi.

L’ordinanza della polizia locale prevede che tutto il traffico veicolare in entrata al centro storico e diretto nelle zone di Piazza della Repubblica, Piazza Ascanio Vitozzi, San Giovenale e tutta la parte del quartiere medievale, seguirà i percorsi alternativi così individuati:

I flussi veicolari provenienti da Strada della Stazione e diretti in Piazza della Repubblica e quartiere medievale, giunti all’altezza dell’intersezione con Strada delle Conce, dovranno proseguire a sinistra in direzione Piazza Cahen, Via Roma, Via del Popolo, Piazza Generale Cimicchi, Via Pecorelli, Piazza dell’Erba, Via Magalotti, Via Malabranca per la zona di San Giovenale, Via della Commenda per la zona di Piazza della Repubblica; in alternativa, da Piazza del Popolo potranno proseguire su Via di Piazza del Popolo, Via Ascanio Vitozzi, Piazza Ascanio Vitozzi; in alternativa, da Piazza dell’Erba potranno svoltare a sinistra in direzione Piazza della Repubblica.

I flussi veicolari provenienti da Sferracavallo in transito su Via Adige e diretti in Piazza della Repubblica e quartiere medievale, dovranno svoltare a sinistra su strada delle Conce e proseguire seguendo la viabilità sopra indicata.

I flussi veicolari provenienti dalla Segheria in transito su Strada di Porta Romana e diretti in Piazza della Repubblica e quartiere medievale, giunti all’altezza della Rotatoria di Porta Romana, dovranno svoltare a sinistra in direzione Strada delle Conce e proseguire seguendo la viabilità suddetta.

In deroga all’ordinanza 35716 del 10 ottobre 2007, per tutto il periodo di chiusura al traffico di Via Loggia dei Mercanti, il senso unico che da Piazza Vitozzi raggiunge Piazza del Popolo, sarà invertito in direzione opposta: Piazza del Popolo – Via di Piazza del Popolo – Via Ascanio Vitozzi – Piazza Vitozzi.

In deroga alla ordinanza sopra citata, per tutto il periodo di chiusura al traffico di Via Loggia dei Mercanti, sarà consentito il transito da Piazza dell’Erba a sinistra su Piazza della Repubblica.

Il transito in Via Garibaldi, dall’intersezione con Piazza Ranieri fino a Piazza della Repubblica sarà consentito, oltre alle categorie già autorizzate, anche a tutti i mezzi adibiti al carico e scarico delle merci che, per dimensioni, hanno difficoltà a transitare nelle altre via alternative individuate.

Tutte le linee del Trasporto Pubblico Locale saranno autorizzate al transito in Via Garibaldi fino in Piazza della Repubblica.

La ditta esecutrice posizionerà nelle principali intersezioni, la segnaletica necessaria alla chiusura della via e quella verticale inerente le deviazioni del traffico; segnalerà inoltre la presenza del cantiere in base alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del Regolamento di attuazione. La Polizia Municipale adotterà i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.

