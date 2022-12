Via Case Basse, Gammarota (Foligno 2030): "Promesse non mantenute"

“Serve più sicurezza nella zona”

Per Gammarota “è necessario intervenire per garantire una migliore qualità della vita, e soprattutto la sicurezza in prossimità e in ingresso della propria abitazione ai cittadini, anziani e bambini in particolar modo, ma a tutte le famiglie residenti, ed anche ai loro animali domestici che in diverse occasioni sono stati travolti e uccisi dalle auto in transito“.

Gli strumenti per intervenire

Il consigliere ricorda il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) approvato dall’aula del consiglio comunale, il quale prevede “la possibilità di intervenire con la disposizione e realizzazione di interventi volti a limitare la velocità e tutelare la sicurezza stradale, viaria e di spostamento, oltre alla qualità della vita, dei cittadini residenti nelle diverse zone/quartieri/frazioni del territorio comunale“. Quindi la discussione inerente la mozione del 28 aprile 2021, per chiedere “interventi utili e necessari, come dissuasori o dossi per limitare la velocità e specchi parabolici in prossimità delle uscite dirette delle abitazioni, per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale in Via Case Basse. Durante il dibattito inerente quella mozione, l’assessore ai Lavori pubblici Meloni si era impegnato pubblicamente a destinare delle risorse, già nella seconda metà del 2021, per tali interventi da sostenere ed ultimare in tempi brevi. Sia per il 2021 che per il 2022, quindi dopo più di un anno e mezzo, nessun intervento di miglioramento e messa in sicurezza della strada in oggetto è stato compiuto e nessuna risorsa finanziaria è stata destinata per tale scopo“.

Il quesito per l’esecutivo

Quindi l’interrogazione diretta al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici per sapere “se l’Amministrazione comunale è ancora intenzionata ad intervenire per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità in Via Case Basse; con quali strumenti e soluzioni tecniche, con quante risorse finanziarie e intende intervenire; in ultimo, con quali tempi avviare ed ultimare gli eventuali interventi“.