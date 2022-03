Via Campagnola, il Tar rimanda tutto a settembre | Udienza il 20

Udienza il 20 settembre per unire il giudizio con i due ricorsi presentati dai cittadini

Rinviata a settembre l’udienza relativa al ricorso sull’istituzione di via Campagnola. Il Tar ha deciso di dare più tempo per consentire al Comune di fare le proprie difese sul ricorso sopraggiunto “per motivi aggiuntivi“.

Udienza a settembre

La nuova udienza è prevista per il 20 settembre. Il Tar, in questo modo, esaminerà in maniera congiunta il ricorso al Tar dei residenti di San Paolo e quello di via Fiume Albegna, contrari alle modifiche provvisorie, scattate dopo i lavori al Fosso Renaro.