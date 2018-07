Via al rifacimento della pavimentazione stradale sulla SP 44 del Piano

In cantiere, da domani, lunedì 9, al 20 luglio i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sulla SP 44 del Piano, in via Po nel quartiere di Sferracavallo e precisamente dal km 0,000 al km. 0+950 dalla rotatoria fino a via dell’Innovazione, realizzati dalla Provincia di Terni per un importo di 90mila euro finanziati con fondi della Regione Umbria per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade.

L’obiettivo dei lavori è quello della riqualificazione della pavimentazione ed eliminazione delle buche e deformazioni – fa sapere l’Amministrazione Provinciale – è la riduzione delle vibrazioni e del rumore dovuti al passaggio dei mezzi pesanti, aumentando gli standard di sicurezza.

Durante tale periodo, nel tratto stradale suddetto, viene istituito il senso unico alternato (segnalato in entrambe le direzioni di marcia) regolato da impianto semaforico con orario 08:00 – 18:00.

Nel corso dei lavori, qualora si dovesse intensificare il traffico veicolare, specie in prossimità della rotatoria, o in caso di passaggio di mezzi di soccorso o pronto intervento, la ditta esecutrice provvederà ad agevolarne il transito gestendo il traffico attraverso movieri. Lo prevede l’ordinanza emessa dal Settore Vigilanza del Comune dal momento che i lavori interesseranno il centro abitato del quartiere di Sferracavallo.

“Nei prossimi giorni quindi, il quartiere di Sferracavallo, in particolare via Po, arteria ad alta densità di traffico leggero e pesante, sarà purtroppo interessato da alcuni disagi sulla viabilità a causa di tali lavori, che comunque, come tutti sappiamo sono molti importanti per la sicurezza” dice l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Floriano Custolino che aggiunge: “oltre all’asfaltatura che interesserà l’intero tratto, sul primo segmento stradale sarà eseguita anche la fresatura dell’asfalto. Intanto, l’Amministrazione Comunale sta portando avanti la programmazione definita con la Provincia per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione di alcune strade provinciali nel territorio di Orvieto. E’ di pochi giorni fa l’avvio del cantiere sulla SP 91 Umbro Casentinese alle porte del centro storico per il consolidamento del corpo stradale su rilevato; altri cantieri per il rifacimento delle pavimentazioni riguarderanno poi anche alcuni tratti della SP 99 e della SP 101”.

Stampa