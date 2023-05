Verso i Ceri, come cambiano sosta e circolazione | Spuntano nastri per evitare parcheggio selvaggio - Tuttoggi.info

Centro storico off-limits per lunedì 15 maggio, ecco tutti i divieti e i parcheggi disponibili | Curiosa iniziativa del Comune che "transenna" marciapiedi di viale della Rimembranza, da sempre pieno di auto quando arrivano i Ceri

Mancano poco meno di 24 ore all’attesa Festa dei Ceri ma a Gubbio sono già scoppiate (da qualche ora in più) le polemiche per i parcheggi. Da ieri mattina (13 maggio), infatti, lungo viale della Rimembranza, da sempre luogo di sosta selvaggia sui marciapiedi e tra gli alberi nel giorno del 15 maggio, il Comune ha deciso di mettere dei nastri proprio per “impedire” l’accesso alle vetture.

Diverse le reazioni tra chi si dice finalmente contento, soprattutto i residenti e persone con bambini – “Potremo finalmente tornare a camminare sul marciapiede senza il rischio di essere investiti” – e chi s’infuria per “la mancanza di una vera alternativa“, quando “basterebbero due campi in periferia trasformati temporaneamente ad aree di sosta.”. Altrettanti eugubini danno infine vita molto breve ai nastri, scommettendo che “non basteranno certo a fermare le esigenze di cittadini e turisti in cerca di un parcheggio”.

Come cambiano sosta e circolazione

L’ordinanza del settore di Polizia municipale di Gubbio – la numero 111 dell’11 maggio 2023 – stabilisce:

Divieto di accesso nel centro storico per i veicoli non autorizzati dalle ore 14 del 14 maggio 2023 alle ore 8 del 16 maggio 2023, mediante l’apposizione delle apposite transenne fisse e mobili nelle porte di accesso alla città, con contestuale chiusura dei varchi della ZTL, mentre i veicoli autorizzati addetti alla consegna delle merci potranno accedere in centro il giorno 15 maggio 2023 da Porta Ortacci, esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore 8.30;

Centro storico off limits, ex seminario e funivia

Divieto di sosta con rimozione in tutto il centro storico, ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso e pronto intervento, il 15 maggio dalle ore 5 alle ore 24;

Dalle ore 8 del 14 maggio alle ore 20 del 15 maggio il divieto di sosta con rimozione all’interno del parcheggio dell’Ex Seminario e del piano di superficie e primo interrato del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto”, ad esclusione dei veicoli muniti di permesso di circolazione nella zona a traffico limitato del centro storico;

Il 15 maggio, dalle ore 6 alle 21 divieto di sosta con rimozione in Via Borgo Santa Lucia e, dalle ore 5 alle 24, in Strada di San Girolamo;

Divieto di sosta escluso motocicli e ciclomotori

Divieto di sosta con rimozione, ad esclusione di motocicli e ciclomotori, dalle ore 5 alle ore 22 del 15 maggio, presso:

parcheggio antistante la Chiesa di S. Agostino , ad esclusione del lato esterno alla Piazza, riservato ed opportunamente delimitato alla sosta dei mezzi di soccorso;

, ad esclusione del lato esterno alla Piazza, riservato ed opportunamente delimitato alla sosta dei mezzi di soccorso; parcheggio adiacente la Farmacia di Via Campo di Marte (parte);

(parte); parcheggio di Via Perugina antistante l’Edificio Scolastico (parte);

Bus

E’ istituito il capolinea degli autobus di linea all’interno del parcheggio di Via Ubaldi limitrofo a Piazzale Martiri Umbri della Resistenza, dalle ore 5 alle ore 24 del 15 maggio; I bus turistici potranno sostare nel Piazzale antistante il magazzino Comunale in Loc. Venata dalle ore 6 del 14 maggio alle ore 24 del 17 maggio;

Divieti di sosta con rimozione per tutto il 15 maggio

E’ stabilito il 15 maggio 2023, dalle ore 5 alle ore 20:

il divieto di sosta con rimozione in Viale del Teatro Romano (tratto) , ad esclusione dei veicoli al servizio di titolari di contrassegno di circolazione “Invalidi” fino a concorrenza dei posti disponibili;

, ad esclusione dei veicoli al servizio di titolari di contrassegno di circolazione “Invalidi” fino a concorrenza dei posti disponibili; il divieto di sosta con rimozione in Piazza Quaranta Martiri , area retrostante la garitta della Polizia Municipale e area sud del parcheggio a pagamento (compresa traversa Via Mazzatinti), ad esclusione dei veicoli delle forze di polizia e dei veicoli di scorta alle Autorità istituzionali; è fatta salva la possibilità di raggiungere l’area di stazionamento da parte dei taxi locali;

, area retrostante la garitta della Polizia Municipale e area sud del parcheggio a pagamento (compresa traversa Via Mazzatinti), ad esclusione dei veicoli delle forze di polizia e dei veicoli di scorta alle Autorità istituzionali; è fatta salva la possibilità di raggiungere l’area di stazionamento da parte dei taxi locali; il divieto di sosta con rimozione in Via del Bottagnone (tratto limitrofo all’Itis Cassata-Gattapone), ad esclusione dei veicoli al servizio degli addetti di Protezione Civile, fino a concorrenza dei posti disponibili.

E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione nel tratto compreso fra l’area di manovra autobus e l’ingresso della Basilica di Sant’Ubaldo, il giorno 15 maggio dalle ore 16 alle ore 21, area che dovrà essere riservata ed opportunamente delimitata per la sosta dei mezzi di soccorso;

E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione, ad esclusione degli automezzi della RAI necessari per l’effettuazione delle riprese televisive della Festa dei Ceri, all’interno del Piazzale della Basilica di Sant’Ubaldo tratto compreso dalla fontanella al civico n. 10 dalle ore 10 del 14 maggio alle ore 8 del 16 maggio;

Divieto di circolazione

E’ stabilito il divieto di circolazione il 15 maggio dalle ore 15 alle ore 22 lungo la strada che conduce alla Basilica di S. Ubaldo a partite dall’area c.d del Belvedere;

Parcheggio riservato

Il parcheggio posto in adiacenza a Via Matteotti (retro ingresso sede Comunità Montana Alta Umbria) è riservato dalle ore 8 del 13 maggio alle ore 8 del 22 maggio alla sosta delle sole autovetture, motocicli e ciclomotori;

Via Perugina

E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 8 del 14 maggio alle ore 22 del 15 maggio in Via Perugina, tratto compreso tra Viale Don Minzoni e Largo di Porta Marmorea.

Nota bene

Tutti i parcheggi a pagamento, nei giorni dei Ceri grandi, mezzani e piccoli, saranno a sosta libera (come specificato a lettere cubitali in un comunicato del Comune di Gubbio).

Parcheggi disponibili

Altri parcheggi disponibili per cittadini e visitatori saranno raggiungibili seguendo le indicazioni della segnaletica temporanea collocata in questi giorni, vale a dire: