Ceri in città e torna sosta selvaggia, auto "parcheggiata" dentro rotonda per 12 ore - Tuttoggi.info

Proprio come un anno fa (allora era il 15 maggio) un'altra auto ha scelto questo originale ma vietatissimo posto auto, dalle 10 di mattina è rimasta lì almeno fino alle 21.30

Con il ritorno in città dei Ceri, accompagnati ieri (7 maggio) da una vera e propria marea umana, si è ripresentato puntuale anche il “problema” della sosta selvaggia in tutta Gubbio, con auto lasciate davvero ovunque (soprattutto sui marciapiedi).

Esattamente come un anno fa, inoltre, – allora era il giorno stesso della Festa – un’auto è stata “parcheggiata” dentro la rotonda tra Via Cavarello e Via Nino Bixio, a pochi passi proprio dal Parcheggio di San Pietro. Il tutto semplicemente spostando i new jersey in plastica bianchi e rossi, risistemandoli poi come prima.

Una soluzione originale, lanciata da una Fiat Panda lo scorso anno, e che quest’anno è tornata di moda con una Fiat Punto. Di sicuro un posto privilegiato vista la gratuità, la poca distanza dal centro e la sicurezza di non dar fastidio a nessuno ma pur sempre, clamorosamente, vietato da qualsiasi Codice della Strada.

E pensare che questa volta, a differenza della prima, il titolare dell’auto se l’è presa pure comoda: la Punto, infatti, “parcheggiata” fin dalla mattina (alle 10 era già lì) è rimasta dentro la rotonda almeno fino alle 21.30 (a quell’ora è stata scattata la foto), per sua fortuna senza essere stata multata né rimossa. Molto strano dato che un cittadino ci riferisce come in zona Santa Croce siano state elevate numerose sanzioni.

Intorno alle 23, invece, nella rotonda non c’era più nulla. Non sappiamo, a questo punto, se l’ignoto automobilista se ne sia tornato a casa da solo o ci abbia davvero pensato il carro attrezzi, che in ogni caso avrebbe agito davvero troppo tardi. In vista del 15 maggio, giorno della Festa dei Ceri, noi consigliamo di arrivare di prima mattina e cercare un posteggio a norma…