Veronica Fiori regina della ginnastica artistica, 4 medaglie ai Campionati italiani

La giovanissima tifernate Veronica Fiori “regina” della ginnastica. Domenica 1 luglio si è svolto a Rimini il Campionato Italiano di Ginnastica Artistica diversamente abili Fisdir e l’atleta del Centro Judo Ginnastica Tifernate, accompagnata dall’allenatrice Caterina Polverini, si è esibita al corpo libero, alla trave, alle parallele e al volteggio, ottenendo ben 3 medaglie d’oro e 1 d’argento.

Risultati straordinari che dimostrano bravura, determinazione e passione della ginnasta per lo sport. Con profonda soddisfazione i genitori, la mamma Sara Gabrielli e il papà Christian Fiori, desiderano ringraziare coloro che contribuiscono alla crescita sportiva e socio-educativa di Veronica: “Complimenti per aver raggiunto un obiettivo così grande – hanno dichiarato – ti auguriamo di poter continuare con grinta e tenacia questa disciplina”.

Alle congratulazioni dei genitori si unisce anche l’assessore allo Sport Massimo Massetti, che sottolinea “lo straordinario risultato ottenuto da Sara, una ragazzina che conosco bene per la sua tenacia, passione e amore per lo sport, la ginnastica in particolare. Un risultato reso possibile anche grazie alla famiglia che gli è sempre vicina e alla professionalità ed esperienza dello staff tecnico del Centro Judo Ginnastica Tifernate capitanato da Augusto Mariotti e Caterina Polverini. A Veronica auguriamo le migliori fortune non solo nello sport ma nella vita. Per tutti noi il suo sorriso, la sua grande umanità e simpatia rappresentano un motivo di orgoglio indipendentemente dai risultati. Forza Veronica”.

