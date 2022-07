Vento, lamiere pericolanti sul tetto di un palazzo in via Battisti: intervengono i Vigili del Fuoco - Tuttoggi

I Vigili del Fuoco di Terni hanno rimosso le lamiere divelte dal vento sul tetto di un palazzo di via Battisti.

Maltempo: una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Terni è intervenuta in un palazzo di via Battisti per la rimozione di alcune lamiere di copertura di un tetto.

Le lamiere, infatti, erano state parzialmente divelte dal forte vento che si è registrato nella notte tra il 7 e l’8 luglio.