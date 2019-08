Variante Sud Foligno, “soddisfazione” Sigismondi (Pd) per approvazione Cipe

share

“Soddisfazione” è stata espressa dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Elia Sigismondi, per la decisione del Cipe che “ha approvato la realizzazione della Variante Sud, oltre a dare il via libera allo svincolo di Scopoli. Questo percorso nasce dall’attività del governo Gentiloni.

E la giunta Mismetti ha sempre seguito con tanta attenzione la vicenda e attribuito grande importanza ad una arteria che consentirà di risolvere tutte le problematiche del traffico nella zona sud-ovest della città mettendo in collegamento anche le due zone industriali, la Paciana e Sant’Eraclio.

Dopo questo atto del Cipe, inizierà la progettazione dell’opera. Tutto questo è il frutto del lavoro e dell’impegno profusi in questi anni. La Variante Sud consentirà, ad esempio, di snellire il traffico nella zona dell’incrocio tra via Manin, via dei Mille e Ponte San Magno”.

Sigismondi ha sottolineato inoltre che “il gruppo consiliare del Partito Democratico vigilerà sulle varie fasi della progettazione chiedendo che venga fatta un’adeguata partecipazione dei cittadini nelle aree dove verrà realizzata l’opera”.

