Variante Delta, più controlli sui turisti all’aeroporto: i Paesi più a rischio

A Sant'Egidio sarà verificato il possesso del green pass per chi arriva dall'estero, dal Regno Unito quarantena per 5 giorni: pronti i Covid Hospital

Controllo la variante Delta del Covid l’Umbria attiva al San Francesco le misure di controllo adottate nei grandi aeroporti. Sarà infatti presente per tutti i voli in arrivo un tecnico dell’Usmaf, l’ufficio sanitario di frontiera.

Green pass: tutti i passeggeri saranno controllati

In particolare, si verificherà il possesso del green pass europeo da parte di tutti i passeggeri e saranno segnalate e multate le compagnie che li hanno fatti imbarcare ugualmente.

Quarantena dal Regno Unito e Paesi extra Ue

Tutti coloro che provengono da Paesi extra Ue devono effettuare la quarantena di 5 giorni. Indicando il luogo del soggiorno temporaneo. A questo scopo sono stati approntati i Covid Hotel di Deruta e di Città di Castello.

La riunione al Cor e i Paesi a maggior rischio

I possibili rischi legate all’arrivo di passeggeri all’aeroporto sono stati oggetto giovedì mattina di una apposita riunione del Cor.

In cui è stato fatto il punto sui Paesi a maggior rischio per la diffusione della variante Delta. Questa la situazione dei Paesi dai quali si può volare direttamente in Umbria:

Albania: aumento contenuto, non ci sono informazioni certe sulla diffusione della variante Delta;

Paesi Bassi: forte incremento di positivi Covid, ma con maggioranza di variante Alpha;

Malta: casi in aumento, il 36% con variante Delta;

Austria: casi in aumento, variante Delta al 59%

Belgio: lieve incremento, variante Delta al 38%

Regno Unito: variante Delta al 96%, costante aumento dei contagi ma con bassi livelli di ospedalizzazione.

Ovviamente i controlli saranno effettuati anche per i voli interni, dove attualmente in Italia è stata riscontrata una media di 7 positivi ogni 100 mila passeggeri.

Le regioni limitrofe

Ma la variante Delta (già presente in Umbria con circa il 30% dei casi positivi) non può arrivare solo dai cieli. Rispetto alle regioni limitrofe, viene monitorata in particolare la situazione nelle Marche e in Toscana.