Vandali scatenati contro le auto, dopo i tergicristalli ecco le gomme squarciate - Tuttoggi

Dopo alcune settimane di “riposo” i vandali tornano a colpire le auto in sosta ad Umbertide. La zona è sempre la stessa, con qualche sporadica eccezione, ma dai tergicristalli divelti ora si è passati a squarciare perfino gli pneumatici.

Tre casi nell’ultima settimana

Nell’ultima settimana sono stati almeno tre i casi documentati, due dei quali nell’area più vessata da questo tipo di episodi, quella compresa tra via Andreani, via Unità d’Italia e via Roma. Il terzo caso, il più recente, è avvenuto invece in via Spoletini.

Lo stesso autore dietro tutti gli episodi?

La zona, il modus operandi e la frequenza dei danneggiamenti (quasi giornaliera), oltre al fatto che qualche auto è stata colpita più di una volta (una signora ha subito insieme tergicristallo rotto, gomma squarciata e perfino carrozzeria rigata) farebbero pensare che dietro questi episodi possa esserci sempre lo stesso autore.

Fatti avvengono dopo coprifuoco

Resta il fatto che, finora, i vandali sono sempre riusciti a farla franca, il più delle volte agendo di notte e, forse, anche dopo il coprifuoco, dato che i cittadini ritrovano le auto danneggiate l’indomani mattina. E a nulla sono valse le denunce sporte contro ignoti.

Le richieste dei cittadini esasperati

Esasperati e ora anche molto arrabbiati, gli umbertidesi si ritrovano a invocare per l’ennesima volta maggiori controlli delle forze dell’ordine o semplicemente l’installazione di telecamere nei punti più interessati da questo fenomeno. E non manca chi promette di farsi giustizia da solo…