Vandali si accaniscono contro tergicristalli, almeno 10 le auto danneggiate - Tuttoggi

Non basta neanche il coprifuoco a fermare i vandali a Umbertide. Nell’ultima settimana almeno 10 tergicristalli (per lo più del lunotto posteriore) sono stati divelti da altrettante auto in sosta, non lontano dal centro storico.

La zona presa di mira è quella compresa tra via Roma, via Andreani e via Unità d’Italia, dove anche oggi (sabato 7 novembre) è stato ritrovata una vettura priva di tergicristallo.

E’ quasi scontato che la mano possa essere la stessa, dato che episodi del genere accadono ormai quotidianamente, da oltre una settimana, nello stesso quartiere e sempre di notte.

I danni oscillano in tutti i casi sempre dalle 70 alle 100 euro e qualche cittadino ha pure sporto denuncia. C’è chi racconta di aver già colto sul fatto, con un tergicristallo staccato in mano, un gruppo di ragazzini in zona grattacielo, già redarguiti fino a farli arrivare alle lacrime.

Ora, però, i cittadini vogliono essere sicuri dei colpevoli e dell’eventuale pena. E già c’è chi invoca più telecamere di videosorveglianza.